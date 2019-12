Watersporter Prinses Margrietkanaal zal vaker moeten wachten voor dichte spoorbrug

Leeuwarden – De NS rijdt op doordeweekse dagen met twee intercity’s tussen Leeuwarden en Zwolle en twee sprinters tussen de provinciehoofdstad en Meppel. In de nieuwe dienstregeling, die komende zondag ingaat, worden de vier treinen beter verspreid over het uur.

De verspreiding heeft consequenties voor de vijf spoorbruggen op de ‘Friese lijn’ tussen Leeuwarden en Zwolle. De spoorbruggen moeten langer dicht blijven om de acht treinen per uur, vier heen en vier terug, te verwerken. Op de populairste vaarroute van Friesland, het Prinses Margrietkanaal, draait de spoorbrug bij Grou acht minuten per halfuur. Door de nieuwe dienstregeling gaat dit naar vijf minuten per halfuur.

Om watersporters tegemoet te komen, plaatst ProRail dit voorjaar een aftelklok bij de brug. Die moet watersporters helpen bij het snel en makkelijk passeren van de openstaande brug. Watersporters kunnen zich dan al voorbereiden op het groene licht, of juist vaart minderen om de doorvaart te bevorderen. (Leeuwarder Courant)