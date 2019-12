Familiebedrijf zet schouders onder emissieloos varen en verkoop en verhuur van Northman en Nexus-motorjachten en Maxus-zeiljachten

Persbericht

Heeg – Vanuit passie is er een volwaardig familiebedrijf ontstaan bestaande uit vader, zoon en twee dochters. Samen zetten ze zich in, allen vanuit een andere expertise, om een versnelde transitie naar een schone en duurzame watersport waar te maken. Of dit alles 10 jaar geleden al uitgedacht was? Absoluut niet, alle drie de young professionals hebben hun eigen weg bewandeld maar delen de enorme passie voor watersport en hospitality waardoor we nu samen ondernemen om ons doel te bereiken. De achtergrond van het Nederlandse familiebedrijf ligt in de duurzame aandrijftechniek, met inmiddels al meer dan 10 jaar ervaring in de branche.

Met veel enthousiasme en na enkele jaren grondige voorbereiding wordt er nu een nieuwe stap wereldkundig gemaakt door de familie, met de presentatie van een volledige lijn elektrisch aangedreven zeil- en motorboten. De jachten worden voorzien van de modernste techniek en worden onder de merknaam Natural Yachts op de markt gebracht. Het efficiënte ontwerp van het jacht en de techniek resulteren in meer comfort aan boord en het kunnen afleggen van grote vaarafstanden zonder uitstoot. De jachten hebben de mogelijkheid om aan boord voldoende groene stroom te produceren middels een Fuel Cell (range extender) waardoor men onafhankelijk van walstroom is.

Waarom een duurzame afweging belangrijk is? Wij willen dat onze passie voor de watersport nog vele generaties mag inspireren om hiermee een betere wereld te creëren. Daarnaast kan men nu optimaal genieten van het varen in de schone wind, zonder lawaai van een motor en genieten van het rijke gevoel van vrijheid op het water.

Het concept van Natural Yachts maakt het comfortabel en schoon varen toegankelijk en het is ook nog eens een interessante investering. Het is mogelijk om een jacht te kopen voor eigen gebruik of onder te brengen in een Buy & Charter Concept. Als jong en gedreven team willen wij graag een grote groep mensen enthousiasmeren en de mogelijkheid bieden om het elektrisch varen, met range extender, te laten ervaren. Zo kan men de nieuwe lijn jachten ook huren bij Natural Yachts. Met veel plezier en persoonlijke aandacht worden gasten ontvangen voor een ontspannen, en tevens duurzame, vaarvakantie.

Meer informatie www.naturalyachts.com