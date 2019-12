Een kerstcadeau voor iedere klant, aanbiedingen en korting bij Dekker Watersport in Zaandam tijdens ‘Open Weekend’ op 14 en 15 december 2019

Persbericht

Zaandam – Komend weekend is er weer van alles te zien en beleven tijdens het jaarlijkse open weekend van Dekker Watersport in Zaandam. Op zaterdag 14 en zondag 15 december kun je aanschuiven aan de koffietafel voor verse oliebollen, warme chocomel en glühwein. Er zijn mooie aanbiedingen en demonstraties van Raymarine, More Marine en Renskib.

More Marine touw 3 halen = 2 betalen

Tijdens het open weekend staan de experts van More Marine bij de touwrollen klaar. Alle aanleglijnen, schoten en vallen: 3 meter halen = 2 meter betalen

Raymarine demonstratie

De specialisten van Raymarine zijn het hele weekend in de winkel aanwezig voor vragen en technische ondersteuning. Ook dit jaar heeft Raymarine weer een mooie cashback actie. Bij inlevering van je oude apparaat en bij aanschaf van een nieuwe Raymarine Axiom, Element-S of Quantum-2 Doppler radar krijg je tot wel € 400,00 terug! Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Renskib bootonderhoud

Renskib is gespecialiseerd in cosmetisch onderhoud van boten. Op zaterdag en zondag zijn zij in de winkel voor het beantwoorden van al je poets- en schoonmaakvragen. Je krijgt handige tips en trucs om je boot er weer als nieuw uit te laten zien. In de winkel staat een sloep die onder handen word genomen door Renskib.

Korting op alle (zeil)kleding

Deze zaterdag en zondag krijg je 25% korting op alle (zeil)kleding op voorraad in de winkel.

Een kerstcadeau voor iedere klant

Voor iedere klant is er een leuk kerstcadeau! Je ontvangt een Dekker Watersport tegoedbon t.w.v. 10% over het aankoopbedrag dat je besteed in het koopweekend. Deze tegoedbon kun je in januari en februari 2020 in de winkel besteden. Let op: deze actie geldt alleen in de winkel, niet in de webshop.

Klantenkaart spaarpunten inwisselen

Dit weekend kunnen gespaarde klantenkaart punten ingewisseld worden voor nog meer korting.

Openingstijden

Zaterdag 14 december van 09.00 tot 17.00 uur en zondag 15 december van 10.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie www.dekkerwatersport.nl