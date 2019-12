Nieuw skûtsje voor nieuwe schipper Langweer: Harmen Brouwer zeilt in 2020 op De Jonge Jan

Langweer – Harmen Brouwer, SKS-schipper van Langweer, zeilt in het komende seizoen op skûtsje De Jonge Jan van Jelle en Hilda Talsma. De komende weken wordt het schip waar nodig aangepast volgens de regels van de SKS. Het is een uit een reeks veranderingen die Stichting Skûtsjes Doniawerstal van Langweer de afgelopen maanden heeft doorgevoerd. “Met een nieuwe schipper, nieuwe bemanning, een ander skûtsje en deels een nieuw bestuur is het roer om. Er waait een frisse wind,” zegt Albert van der Helm van het bestuur. (Omrop Fryslan)