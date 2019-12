BIDDINGHUIZEN – EuroParcs Resort Zuiderzee wil de komende tien jaar achttien woonboten aanmeren in haar jachthaven aan het Veluwemeer. B en W zien dat helemaal niet zitten en hebben de vergunning geweigerd, onder andere omdat ze niet geloven dat EuroParcs de boten over tien jaar weghaalt. „Dat zegt meer over het college dan over de aanvrager”, vindt EuroParcs. (De Drontenaar, www.aquaviveboats.nl)