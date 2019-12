Onwaarschijnlijke beelden van vliegende AC75 monohull zeilboot voor komende America’s Cup

Auckland – Team Emirates Team New Zealand heeft zojuist een video gepubliceerd, waarop je de nieuwe AC75 monohull voor de komende America’s Cup in maart 2021 in Auckland ziet foilen. De Kiwi’s, die hun boot ‘Te Aihe’ (‘dolfijn’ in het Maori) hebben gedoopt, onderstrepen hiermee in een vroeg stadium hoe ruim hun ervaring en groot hun macht straks op hun thuiswater wel niet zal zijn.



Beeld: Emirates Team New Zealand

Het is de eerste video waarop je de AC75 niet alleen in een rechte lijn boven het water ziet vliegen, maar ook ziet manoeuvreren zonder dat-ie terugvalt. Het zijn onwaarachtige beelden. (Nauticlink, www.americascup.com)