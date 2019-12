Alle Moths vliegen tijdens spectaculair 2019 WK in Perth

Perth (AustraliĆ«) – Op dit moment wordt in Perth tot 18 december het WK voor foilende Moths gehouden. Een honderdtal zeilers vliegt daar in hun 3,5 meter lange bootjes letterlijk over het water.



Wie deze wonderlijke vaartuigjes nog nooit in actie heeft gezien, zal z’n adem inhouden bij het zien van de drone-beelden. (Nauticlink, www.mothworlds.org)