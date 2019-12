Verschuur Watersport verhuist van Alphen naar Rijnsaterwoude

Rijnsaterwoude – Verschuur Watersport verhuist van Alphen aan den Rijn naar Rijnsaterwoude. De nieuwe showroom gaat vrijdag open.

Het bedrijf moest weg van de huidige plek in Alphen, omdat de naastgelegen Steekterbrug wordt verbreed. ,,We bestaan twintig jaar en dit is onze vierde verhuizing. In dit geval was het noodgedwongen, maar we hebben de gelegenheid aangegrepen om het bedrijf te vergroten’’, aldus eigenaar Mario Verschuur.

Het nieuwe pand aan de Herenweg in Rijnsaterwoude was eerst een botenstalling. Het is volgens Verschuur nu de grootste sloepenshowroom van Nederland. ,,Vroeger verkochten we voornamelijk sloepen rond de vier tot vijf meter; nu is onze grootste boot bijna elf meter. Daardoor hebben we steeds meer ruimte nodig.’’ (Leidsch Dagblad, www.verschuurwatersport.nl)