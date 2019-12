De Sneekweek staat aan de vooravond van een metamorfose

Sneek – Het moet anders met de Sneekweek, daar is iedereen het over eens. Maar hoe? Onderzoeksbureau Respons doet suggesties; 7+3 dagen, meer zeilen en een andere plek voor de kermis.

De Sneekweek is al ruim tachtig jaar in veel opzichten een hoogtepunt voor Sneek. Maar in de evaluaties van de laatste jaren stond steeds vaker gemor, vooral sinds de Sneekweek geen zeven maar tien dagen doorgaat. De politie heeft moeite om genoeg menskracht op de been te krijgen in het vaak grillige tweede weekeinde en ook ondernemers in de stad vinden het na een week wel genoeg. ‘Grotendeels wordt dit veroorzaakt door het gedrag van bezoekers, mede als gevolg van drank, pillen, vermoeidheid en sinds afgelopen jaar lachgas’, schrijft Respons.

Vrijwel alle partijen vinden dat de regie centraal moet, en wijzen daarbij naar de organisatievorm van de Nijmeegse Vierdaagse. (Friesch Dagblad, www.sneekweek.nl)