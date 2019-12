Nieuw marifoonkanaal op Eems VHF 74 voor snelle en directe communicatie

PERSBERICHT

Rotterdam, Utrecht – Vanaf 1 januari 2020 wordt er op de Eems gebruik gemaakt van een nieuw marifoonkanaal, het simplex VTS-kanaal VHF 74. Met de overgang naar dit nieuwe kanaal wordt de communicatie op de Eems gelijkgetrokken met andere VTS-gebieden, en is er snellere en directere communicatie mogelijk. Dit draagt bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer op de Eems.

Op de Eems wordt de scheepvaartbegeleiding verzorgd door VTS Ems, een gezamenlijke Duits – Nederlandse verkeerscentrale. De verkeerscentrale zorgt ervoor dat de schepen varend in het gebied tussen de Noordzee, de Eemshaven, de haven van Delfzijl en de haven van Emden veilig en vlot hun bestemming kunnen bereiken.

De communicatie tussen de schepen en de verkeerscentrale Ems loopt tot 1 januari nog via bestaande zogeheten duplex VTS-kanalen. Het nadeel van dit systeem is dat de schepen elkaar onderling niet kunnen verstaan of kunnen oproepen. Alle communicatie moet via de verkeersleider op de verkeerscentrale lopen.

Wens van vaarweggebruikers

Met de overgang naar het nieuwe marifoonkanaal kunnen schepen elkaar wel horen, en kunnen schippers elkaar ook oproepen. De manier van communiceren wordt hierdoor gelijkgetrokken met andere VTS-gebieden. Tevens komen Rijkswaterstaat en het Duitse Wasser und Schifffahrtsamt (WSA) hiermee tegemoet aan een wens van vaarweggebruikers in het gebied.

De huidige duplex kanalen 18, 20 en 21 blijven beschikbaar voor loodsen op afstand, plaatselijk beter bekend als “Beratung”. Doordat de huidige kanalen beschikbaar blijven wordt ook een zachte overgang bewerkstelligd. Schepen die de berichtgeving over het nieuwe kanaal gemist hebben worden op deze bestaande kanalen doorverwezen naar het nieuwe kanaal 74.

Meer informatie www.rijkswaterstaat.nl