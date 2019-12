Gebrek aan eensgezindheid doet gemeente Ameland wachten met aanpakken jachthaven

Leeuwarden – Het herinrichten van jachthaven Het Leijegat in Nes op Ameland wordt voorlopig uitgesteld. Wethouder Theo Faber wil eerst steun van alle belanghebbenden.

Door de verdeeldheid in de achterban van Stichting Jachthaven Het Leijegat maakt de gemeente nu eerst een pas op de plaats. Faber: ,,We overleggen al geruime tijd over de vernieuwing van de jachthaven en hebben de plannen steeds weer bijgesteld, maar kennelijk blijven de verschillen van inzicht bestaan. Daar wil het college nu eerst duidelijkheid over hebben.’’

De verdeeldheid betreft voornamelijk de ruimte, die de charterschippers zou toekomen. (Leeuwarder Courant)