Schip uit Romeinse tijd moet voor Colijnsplaat als kunstwerk dienen

Colijnsplaat – Voorjaar 2021 moet hij in de oude haven van Colijnsplaat dobberen: een replica van een handelsscheepje uit de Romeinse tijd. Ludo van Well bouwt de levensechte kopie met hulp van dorpsgenoten die handig zijn en iets met water hebben.

In de Romeinse tijd bestond Colijnsplaat nog niet. Op die plek bevond zich toen de nederzetting Ganuenta. Van daaruit voeren rond 200 na Christus regelmatig caudicaria’s naar Engeland: houten handelsschepen die een meter of 13 lang waren. Kunstenaar Ludo van Well hoopt in april te beginnen met de bouw van een natuurgetrouwe, 6,5 meter lange kopie van een caudicaria. (Reformatorisch Dagblad, www.vanwelldesign.nl)