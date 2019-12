Nieuw watersport TV-programma in 2020 in voorbereiding bij productiehuis MediaBroers

PERSBERICHT

Witmarsum, Bilthoven – In de zomer van 2020 wordt een nieuw watersport TV programma opgenomen. In het voorjaar van 2021 is watersportend Nederland op de buis te zien. De MediaBroers zijn nog in onderhandeling met RTL 4 en SBS 6. Ook de naam van het programma is nog niet definitief gekozen.

De MediaBroers is een samenwerkingsverband tussen Marco Menage en Baptiste Vermeulen. De twee heren zijn jarenlang collega’s geweest bij Bohil Media/TMG. Daar hebben ze veel verschillende special interest TV programma’s gemaakt, zoals VaarTV, KampeerTV, RTLvaart en Lekker weg op het Water. Na hun vertrek bij de Telegraaf hebben ze elkaar weer gevonden. Afgelopen zomer hebben ze het nieuwe TV programma ‘RTL kampeert’ opgenomen. Dit programma is vanaf 26 januari van 17:30 tot 18:00 te zien bij RTL 4. “We hebben net de eerste montage beelden gezien, het ziet er fantastisch uit. De kampeermarkt wilde graag promotie maken op landelijke televisie. We waren binnen twee maanden uitverkocht”, zegt Marco Menage.

Voor het nieuwe watersport TV programma hebben de initiatiefnemers een bezoek gebracht aan de HISWA te Water in Lelystad. “Er is volop animo voor een nieuw TV programma. We zijn nu met meerdere bedrijven in gesprek voor vergaande samenwerking. Ik hoop dat we snel iets meer bekend kunnen maken”, aldus Baptiste Vermeulen.

In het programma zal veel aandacht worden besteed aan mooie watersport gebieden, prachtige woningen aan het water en veel boten worden specifiek bekeken. Elke week probeert de presentator of presentatrice ook zelf steeds een andere watersportactiviteit uit. Tijdens de productie van het programma zal het productieteam veel gebruik maken van drones. De jachthavens, boten en regio’s worden daarmee op spectaculaire wijze van boven in beeld gebracht.

RTL kampeert, RTL watersport en RTL fietst zijn programma’s van de MediaBroers.

Meer informatie www.mediabroers.nl