Tweede plaats voor Nicholas Heiner op WK Finn in Melbourne

PERSBERICHT

MELBOURNE (Australi”r)- De zilveren medaille gaat mee naar huis met Nicholas Heiner. Op het Wereldkampioenschap Finn in Melbourne, Australië, vaart Heiner een goede medal race in mooie condities. Hij kijkt met een dubbel gevoel terug op de afgelopen week.

“We hebben vandaag een hele mooie dag gehad met veel wind en golven. Het was een beetje op het randje van overleven, eigenlijk wel jammer dat we niet meer wedstrijden hoeven te varen.” Heiner finisht de medal race in een derde positie, genoeg voor de tweede plek overall. De Nieuw-Zeelander Josh Junior finisht zevende en claimt de wereldtitel.

Heiner: “Het was vandaag sowieso lastig om JJ (Josh Junior) nog in te halen, het puntenverschil met hem was groot. Maar we gingen er wel voor, ik had een betere start en mijn eerste kruisrak heb ik goed gevaren. Vervolgens kwam ik als eerste rond de onderboei. In het tweede kruisrak ging de wind hard naar links, ik zat hier te veel naar rechts waardoor twee boten mij voorbijkwamen.” Heiner finisht hier dus als derde, achter de Australische Jack Lilley en Zsombor Berecz (HUN). De Hongaar claimt hiermee de bronzen medaille.

Goede stappen aan de wind

“Blij met de tweede plek, maar ik sta hier wel een beetje met een dubbel gevoel”, reageert de Finn zeiler als hij van het water komt. “Kijkend naar mijn hele constante uitslagenserie, had het echt gekund deze week. Maar je zag dat JJ voor de wind heel snel was, daar ging ik deze week net even niet zo snel als normaal. Aan de wind hebben we wel goede stappen gemaakt, in Scheveningen hebben we ook goed op deze condities kunnen trainen. En gedurende de week kijk je natuurlijk wel waar we nog harder kunnen, maar dat is lastig te verbeteren in zo’n week. We weten in ieder geval waar we aan gaan werken de komende tijd, en dan zijn we de volgende keer nog sneller.”

Met deze tweede plek sluit TeamNL Zeilen een succesvol jaar af. Met twee wereldtitels, drie zilveren medailles en één keer brons, is Nederland voor het tweede jaar op rij het best presterende zeilland op wereldkampioenschappen.

Meer informatie 2019.finngoldcup.org