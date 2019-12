Volgens ‘nieuwe traditie’ bezorgt KNRM zeevarenden kerstbroden op zee

N-H, Z-H, Zeeland – Het hele jaar door komen de vrijwillige reddingbootbemanningen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in de ankergebieden voor de Hollandse kust. Meestal om zieken en gewonden van boord te halen. Afgelopen dagen combineerden de IJmuidense, Scheveningse, Katwijkse, en Hoekse redders hun laatste oefening van het jaar met het uitdelen van kerstbroden bij voor anker liggende schepen. Zeeuwse redders van reddingstation Neeltje Jans en Westkapelle doen dit aankomende dinsdag.

Tot zo’n 25 jaar geleden werd met name door de Hoekse redders de laatste oefentocht in december gebruikt om postzakken bij de ankerliggers voor de kust af te leveren. Zo kregen de zeelieden van het thuisfront schriftelijk steun om de kerstdagen door te komen. Naarmate communicatie tussen wal en schip makkelijker werd is het brengen van post overbodig geworden.

Om zeelieden met kerst extra aandacht te geven vanaf de wal werd er rond 2012 vanuit de KNRM deze kerstbroden actie opgezet. (KNRM)