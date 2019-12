Recordaantal van 36.000 bezoekers komt in kerststemming op Groningse WinterWelVaart

Groningen – Van 20 tot en met 22 december kwamen maar liefst 36.000 mensen naar het gezellige, gratis winterfestival in Groningen. Dat is een record. De afgelopen twee jaar trok WinterWelVaart 30.000 bezoekers.

Na de openingsact van muziek- en theatergroep Het Kanaal op vrijdagmiddag stroomden de bezoekers vrij snel in grote aantallen toe richting de meer dan twintig historische klippers, coasters, schoeners en tjalken aan de Hoge, Lage en Kleine der A. WinterWelVaart is uitgegroeid tot een traditie in de donkere periode voor kerst en steeds meer organisaties verzorgen een deel van de programmering. Aan deze editie werkten ongeveer negentig vrijwilligers tussen 16 en 76 jaar mee.