Smelne presenteert op Boot Holland 2020 nieuwe Haines 32 Offshore motorjacht gekenmerkt door een verbazingwekkende accommodatie

PERSBERICHT

Drachten – Haines is een familiebedrijf en is sinds 1980 actief in het bouwen van hoogwaardige ambachtelijke kwaliteitsjachten. Smelne Yachtcenter BV is importeur van de Haines motorjachten voor de Benelux en Duitsland.

Tijdens de 30e editie van Boot Holland stelt Smelne Yachtcenter BV uit Drachten u diverse motorjachten ten toon waaronder de nieuwe Haines 32 Offshore.

De Haines 32 Offshore is een nieuw model in de Haines range met een verbazingwekkende accommodatie voor haar afmetingen. De romp van de Offshore is ontwikkeld om zowel langzaam als snel comfortabel te kunnen varen.

Het interieur is hoogwaardig afgewerkt met walnoothout en heeft veel lichtinval door de panoramische raampartij en schuifdak. Het interieur is gestyled met luxe lederen bekleding in lichte kleurstelling.

De open kuip is op gelijk niveau met het zwemplateau en gemakkelijk toegankelijk door de spiegeldeur of vanuit de brede gangboorden. Het verlengde kajuit dak is boven de open kuip voorzien van een geïntegreerd schuifdak welke bij minder mooi weer beschutting geeft. Door middel van de tent kan de kuip rondom afgesloten worden.

De salon is vanuit de open kuip te bereiken door de ingenieuze schuifpui. De salon is ingedeeld met een comfortabele zitgroep waarbij de voorste bank eenvoudig omgeklapt kan worden tot een ruime meevaar-bank. De stuurstand is aan BB en overzichtelijk ingedeeld met goed uitzicht rondom.

In het voorschip is aan SB de compleet uitgevoerde kombuis en aan BB de sanitair ruimte. Verder is de eigenaars hut in het voorschip afsluitbaar en uitgevoerd met vrijstaand bed.

Technische informatie

Type : Haines 32 Offshore

Bouwjaar : 2019

Lengt over alles : 9,75m – breedte 3,51m – diepgang 0,81m

Rompvorm : V-bodem

Gewicht : ca. 6.250 kg

Ce-categorie : B

Motoren : Volvo Penta D3 (220 pk)

Schroeven : Elektrische boegschroef, 45 kgf

Verwarming : Hetelucht verwarming

Prijs : € 284.379,- inclusief BTW en zoals getoond tijdens Boot Holland

U bent van harte welkom aan boord van vrijdag 7 februari t/m dinsdag 11 februari 2020 op onze stand op Boot Holland. Graag tot ziens!

Meer informatie www.smelne.nl