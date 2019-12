Nederlands vertrekkersgezin viert kerst met de indianen op San Blas-eilanden

SANTA MARTA/HELLENDOORN – Mariska Woertman (46) uit Hellendoorn zeilt de wereld rond met haar partner Tjaart Hoeksema (52) en kinderen Linde (13) en Berber (4). Het gezin viert kerst en oud en nieuw met de indianen op de paradijselijke San Blas-eilanden. „Het gemis van thuis blijft altijd op de achtergrond aanwezig.”

Met de kerstdagen in het vizier, missen Mariska en haar gezin hun familie en vrienden het meest, laat de oud-Hellendoornse weten via een mail vanuit Colombia. Vanwege dat grote gemis heeft het gezin de wereldreis in september voor drie weken onderbroken. „Afscheid nemen daarna was moeilijk maar toch keerden we met vertrouwen en nieuwe energie terug naar ons varende huis. We zagen in Nederland bevestigd dat het leven gewoon doorgaat terwijl wij de mooiste avonturen meemaken. Dat zal het komende jaar tot we in Nieuw-Zeeland of Australië arriveren dan ook nog wel lukken, zo dachten we.” (Tubantia, www.zouterik.com)