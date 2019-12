Doorgaande vaarweg Reevediep naar Drontermeer volgens uitspraak Raad van State nu in orde

DEN HAAG – Het plan voor een doorgaande vaarroute van de IJssel naar het Drontermeer via het Reevediep bij Kampen is in orde. Ook de bouw van 600 woningen, waarmee het dorp Reeve ontstaat, kan starten. Dit volgt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag, 24 december 2019. De uitspraken betekenen het sluitstuk van jarenlange procedures van Stichting Werkgroep Zwartendijk en Natuurverenging IJsseldelta tegen de aanleg van zowel de doorgaande vaarroute als de woningbouw. (Transport Online, deStentor)