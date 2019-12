Superjacht in aanbouw belandt zowat op Vlissingse boulevard

VLISSINGEN – Wandelaars op de boulevard van Vlissingen moeten deze tweede kerstdag even met hun ogen hebben geknipperd: een losgeslagen luxe jacht liep daar vast op de rede.

Het zogeheten superjacht was met een sleepboot op weg naar de Amels-werf in Vlissingen. Het gaat waarschijnlijk om een jacht uit RoemeniĆ«, waar scheepsbouwer Damen ook een werf heeft. De ruwbouw van nieuwe jachten vindt daar plaats, ze worden afgebouwd in Vlissingen. ,,De sleeptros brak af of is te vroeg losgelaten door de sleepboot”, denkt de ooggetuige. (PZC, www.amels-holland.com)