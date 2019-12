Boten in haven Delfzijl onder het scherpe stof van chemiebedrijf ESD-SIC

Delfzijl – De haven van Delfzijl is zaterdag vol getroffen door een ‘blazer’ bij chemiebedrijf ESD-SIC. Boten zaten onder het stof. Eigenaren zijn bang voor schade. De blazer van zaterdagochtend was van de hoogste categorie (5). De stofwolk trok richting Delfzijl en Farmsum, waaronder de haven.

‘Vrijdag had ik mijn boot nog schoongespoten. Afgelopen weekend kwam ik weer in de haven en was hij pikzwart’, zegt Frank van de Poel van zeehengelsportvereniging De Eemsvissers. In de haven van de vereniging liggen tientallen boten. De roetdeeltjes zorgen volgens Van de Poel voor schade aan de boot: ‘Het is een soort poeder dat heel scherp is. Als de touwen heen en weer bewegen, schuurt dat over de polyesterlaag. Sommige leden hebben daardoor al schade.’ Volgens de vissers zijn de stofdeeltjes ook op lange termijn kwalijk. ‘Het is zo fijn, dat het overal in kruipt: de motor, de filters en de lagers. Wat voor schade dit precies veroorzaakt, weten we nog niet, maar het is wel zorgelijk’, zegt van de Poel. (RTVNoord)