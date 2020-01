Extra raadsvergadering om jachthaven Ameland

Ameland – Zoals verwacht heeft de complete Amelander oppositie een extra raadsvergadering aangevraagd over de gang van zaken rond jachthaven ’t Leijegat.

,,In de vergadering van december heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor ontwikkelingen in de jachthaven bij Nes, mede gebaseerd op een nieuw aangeleverde tekening naar aanleiding van de discussie in de commissievergadering. Wij gingen er daarbij vanuit dat er overeenstemming was bereikt met betrokken partijen.’’ Dit schrijven de aanvragers van de extra raadsvergadering. De raadsleden moesten in de pers lezen dat het college wilde wachten met de uitvoering en dat vinden ze geen manier van doen. (Leeuwarder Courant)