Van valutahandelaar op de Zuidas tot ‘boswachter op zee’

Rotterdam – Op zeilboot de Fantastiko onderzoeken jongeren de zee. Veel van hen kozen dit werk na een onbevredigende carrière elders. Een paar grijze takjes, wat zeeschuim, een doorzichtig hoopje blubber. Tussen deze vangst van de dag is Cedric van Overstraeten (29) op zoek naar iets anders: microplastics uit de Noordzee. „Geen plastic vandaag”, zegt Van Overstraeten. Hij wijst naar de transparante blubber. „Alleen een kwalletje: die heten zeedruifjes.”

Van Overstraeten is sinds vorig jaar een ‘Sea Ranger’. Samen met een kapitein, een stuurman en vier collega-Rangers – ze noemen zichzelf de boswachters van de zee – bemant hij de Fantastiko. Per zeilboot trotseren ze de Noordzee, waar ze voor verschillende opdrachtgevers taken uitvoeren. De monsters van microplastic gaan bijvoorbeeld naar het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), om te peilen hoe vervuild de Nederlandse zeeën zijn. Later op de dag doen ze weermetingen voor het KNMI en inspecteren ze beschermde scheepswrakken voor de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. (NRC, www.searangers.org)