Dieven doorzoeken negen boten in Yachtclub Flandria in Belgische Brugge op drank en laten wanorde achter

Brugge (België) – Dieven hebben tijdens oudejaarsnacht toegeslagen in Yachtclub Flandria in Brugge. Drie daders drongen alles samen negen jachten binnen en lieten een wanorde achter. Opvallend: waardevolle spullen, zoals navigatiesystemen, lieten ze onaangeroerd.

Volgens voorzitter Lieven Van Maele was het de dieven in de eerste plaats om geld en flessen drank te doen. Slechts bij twee jachten sloegen ze een ruit in om binnen te dringen. Bij de zeven anderen doorzochten ze het dek en vooral de buitenfrigo’s. Daarbij lieten ze telkens een wanorde achter. (Het Laatste Nieuws)