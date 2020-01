Sputnik24 brengt high-speed internet voor mobiele gebruikers op boten op zee tot wel 50 mijl uit de kust

Persbericht

Woerden – Sputnik24 is een gepatenteerde 4G LTE breedband antenne/signaal booster die aan boord het gebruik van mobiel internet naar een nieuwe dimensie brengt. High speed internet voor mobiele gebruikers tot wel 50 NM uit de kust.



De Sputnik24 is ontworpen als professionele, compacte en duurzame lichtgewicht antenne met specificaties voor gebruik op zee. De buitenantenne, waar de 4G LTE simkaart in wordt geplaatst, wordt middels een coaxkabel verbonden met de BDU (Below Deck Unit). Antenne kabellengte is maximaal 100 meter.

Geoptimaliseerd voor zeer grote bandbreedte en hoge datasnelheden van 150 Mbit/s download en 50 Mbit/s upload. De Sputnik24 schakelt automatisch van LTE naar 3G en 2G afhankelijk van beschikbaarheid.

Met een gewicht van slechts 2,5 kg en een zeer laag stroomverbruik van slechts 5W is de Sputnik24 uniek, waar geen concurrerende producten voor bestaan.

Met een 4G LTE simkaart van je eigen provider heb je internet toegang met je smartphone, tablet, computer en overige apparatuur aan boord.

Meer informatie www.sailsatellite.com