Onderzoek naar eventuele slachtoffers na explosie en brand op bootje in Zeewolde houdt hulpverleners uren bezig

Zeewolde – De brandweer staakt de zoektocht naar mogelijke slachtoffers na een explosie op een bootje bij Zeewolde. In het water rondom het scheepje is niemand gevonden. Het na de brand gezonken vaartuig is uit het water gehaald ‘om er 200 procent zeker van te zijn dat er niemand in zit’. Om half negen kon de brandweer ook daadwerkelijk bevestigen dat er niemand gevonden is.

Op het Laakse Strand in het Nijkerkernauw heerste maandagmiddag veel onduidelijkheid. Zeker was dat aan het eind van de middag brand was op het bootje en dat een aantal gasflessen was ontploft. Wat eerst gebeurde, blijft onduidelijk. Omdat het onbekend of er iemand in of bij de boot was werd een grote zoekactie gestart, waarbij zeker twintig hulpverleners betrokken waren. (deStentor)