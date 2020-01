Schade aan boot door brandstichter vergoed, maar emotionele schade schipperspaar blijft

MAASLAND – ‘Ik ben benieuwd wat voor persoon het is.’ Otto Friebel uit Delft heeft het over de man die zich woensdag moet verantwoorden voor het in brand steken van Otto’s boot terwijl hij en zijn vrouw daarin lagen te slapen. ‘Sinds die zomer van 2018 zijn we nooit meer naar het Westland gevaren.’

‘We hadden een engel op onze schouder’, vertelt de booteigenaar. In juni 2018 is er een pyromaan actief in Maasland en Maassluis. Bij boten, aanlegsteigers en in loodsen wordt meermalen brand gesticht. Otto en zijn vrouw hebben daar echter geen weet van als ze hun boot aanmeren bij het Trekkadepad. Ze genieten van de omgeving. ‘Het is daar prachtig.’ Op een avond gaat het stel naar bed, maar ’s nachts wordt Friebel wakker. ‘Ik hoorde een soort knapperen en knisperen.’

Hij gaat kijken en dan blijkt de linnen kap van de boot in brand te staan. ‘Ik heb gelijk mijn vrouw wakker gemaakt en heb de brandblusser gepakt.’ Ze moeten onder de brandende kap door om zichzelf in veiligheid te brengen. Pas wanneer Otto 1-1-2 belt, hoort hij van de telefoniste dat het de zoveelste brand in die omgeving is. ‘En daar sta je dan vroeg in de ochtend in een verlaten gebied.’ Het hachelijke avontuur heeft een behoorlijke indruk op het stel gemaakt. ‘Mijn vrouw kan er nog steeds vol van raken en ook onze kinderen praten er nog geregeld over.’ (Omroep West)