Renovatie jachthaven Ameland pas over maanden na het vaarseizoen 2020 van start

Ameland – Een maand geleden werd het plan voor de nieuwe jachthaven bij Nes op Ameland teruggestuurd naar de tekentafel. Het bleek dat alle betrokken partijen niet genoeg waren gehoord en er was veel kritiek op het plan. In een extra raadsvergadering dinsdagavond is besloten de plannen nog even uit te stellen.

Door het uitstel is het maar de vraag of de uitvoering nog zal lukken voor het komende vaarseizoen. “Dinsdagavond is door de gemeenteraad de conclusie getrokken dat het dan zorgvuldiger is om na het komend vaarseizoen van start te gaan.” (Omrop Fryslan)