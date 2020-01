Watersporter Cees Nater (73) blijkt toch te veel zeiler voor z’n gerenoveerde salonboot Sally en gaat haar voor de tweede keer verkopen

Warmond – Fervent watersporter Cees Nater redde salonboot Sally twee keer van het verval. Ze is nu in een betere staat dan ooit: „Ze kan nog honderd jaar mee.” ’De Sally is in 1910 gebouwd voor Simon de Wit, eigenaar van de toenmalige supermarktketen. Een uniek schip. In 1991 trof ik haar aan op een werf waar ze lag weg te kwijnen.

Ik was net terug in Nederland nadat ik jaren in Hongkong had gewoond voor mijn werk als directeur/mede-eigenaar van Gaastra Sails. Mijn vrouw en ik waren op slag verliefd. Het lijnenplan was mooi en de lol van deze salonboot is dat je er buiten op staat te varen. We lieten haar opknappen en hebben er met ontzettend veel plezier op gevaren. (De Telegraaf)