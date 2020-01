Verhuizing For Sail Yachtbrokers naar nieuw adres in haven Wemeldinge

PERSBERICHT

Wemeldinge, Ouddorp – Na ruim zeventien jaar Marina Port Zélande is For Sail Yachtbrokers verhuisd naar Wemeldinge. Onze jachten liggen al in Wemeldinge en het kantoor zal medio februari up and running zijn. Met deze verhuizing willen wij onze diensten naar een nog hoger niveau tillen.

In Wemeldinge hebben wij de mogelijkheid om jachten zowel op de kant als in het water te presenteren. Op de kant hebben wij beschikking over een wal-steiger, waardoor de jachten gemakkelijk te betreden zijn en in het water liggen de jachten in de oude sluis.

De locatie is sowieso een groot voordeel voor onze nationale én internationale klanten, want zowel over het water (via de Oosterschelde en de Westerschelde) als over de weg (via de A58) zijn wij in Wemeldinge ook in het hoofdseizoen veel gemakkelijker bereikbaar.

De vertrouwde ark ruilen we in voor het pand dat gevestigd is op Sluisplateau 32. Hier hebben wij veel meer ruimte met een prachtig uitzicht over onze verkoophaven en het verkoopterrein.

Er wordt de komende periode hard gewerkt om ons nieuwe kantoor en de verkoophaven gereed te maken, maar in de tussentijd bent u uiteraard van harte welkom om onze jachten in Wemeldinge te komen bezichtigen.

Meer informatie www.forsailyachtbrokers.nl