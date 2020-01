Merk en mallen van Wajer’s ‘De Kapiteinssloep’ nu in handen van Hettinga Jachtservice in Heeg

HEEG (NL) – Hettinga Jachtservice in het Friese Heeg is eigenaar geworden van het merk, de mallen en de productie- en verkooprechten van De Kapiteinssloep. Frank (48) en Esther Hettinga (43) waren in de periode 1998-2007 al nauw betrokken bij de bouw van ‘de mooiste sloep van Nederland’, een ontwerp van de Loosdrechtse jachtenbouwer Dorus Wajer.

Wajer heeft de hoofdvestiging in Heeg en concentreert zich vanuit de nevenvestiging in Loosdrecht op de mondiale verkoop van zeer exclusieve snelvarende motorboten. Ook in die dure sportboten zitten vingerafdrukken van vakman Hettinga en diens echtgenote. Koning Willem Alexander en koningin Máxima varen sinds 2014 met een Wajer Osprey 38 speedboot die toen een dikke zeven ton kostte. (www.friesnieuws.nl, www.hettingajachtservice.nl)