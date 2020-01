Boten verwoest bij grote brand bij Watersportbedrijf Anja in Grou

Grou – In Grou heeft een uitslaande brand gewoed in Watersportbedrijf ANJA, waarbij meerdere boten volledig zijn uitgebrand. Bij de brand is veel rook vrijgekomen, omdat er veel polyester boten in de loods lagen. Twee brandweerlieden raakten lichtgewond toen een muur omviel.

In de omgeving zijn door de meetploegen geen stoffen gemeten in een concentratie die schadelijk is voor de gezondheid. Wetterskip Fryslân heeft schermen geplaatst die voorkomen dat vervuild bluswater in het oppervlakte water terecht komt. (grousters.nl, www.leeuwardercourant.nl, www.hartvannederland.nl, www.wsbanja.nl)