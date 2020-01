Wolphaartsdijk – In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 januari is een motorjacht naast een loods bij een watersportvereniging in Wolphaartsdijk volledig uitgebrand.

Omdat het jacht als verloren beschouwd kon worden heeft de brandweer eerst ingezet om overslag naar de aangrenzende loodsen te voorkomen. Met behulp van een ‘verrijker’ heeft de brandweer het nog brandende jacht van de loodsen kunnen wegtrekken. (112midden-zeeland.nl)