Vincent Touw verbouwt oud marineschip ‘Mercuur’: “Het is gewoon een mooi schip…”

Rotterdam – Sinds vorig jaar ligt het schip Mercuur van Vincent Touw in de Maashaven in Rotterdam. Het marineschip heeft een rijke geschiedenis en stal daarmee Vincent’s hart.

“Ik rijd af en toe gewoon een rondje om de haven om de boot vanaf een andere kant te bekijken. Het is gewoon een mooi schip”, vertelt Touw. De in 1936 gemaakte boot raakte in 1940 in handen van de Duitsers en keerde in 2004 terug naar Rotterdam. Vincent kocht het en legde het aan de kade van de Schiehaven. (www.rijnmond.nl)