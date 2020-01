Ysbrand Endt gaat nu voor Vendée Globe 2024

Haarlem – Niet in 2020, maar in 2024 hoopt Ysbrand Endt mee te doen aan de Vendée Globe, de race der races voor solozeilers. “De financiering voor mijn campagne 2020 bleek te kort dag.”

Ysbrand Endt heeft in november als eerste Nederlander de Transat Jacques Vabre (TJV) volbracht. Hij stapte onverwachts op bij Britse zeilster Pip Hare. Hiermee voldoet hij aan de kwalificatie voor de Vendée Globe. Hij zou tot de 2020 editie toegelaten worden, als hij medio januari kon aangeven dat hij een geschikte boot op zijn naam had staan. Dit is hem, jammer genoeg, niet op tijd gelukt. Nu richt hij zijn pijlen op de Vendée Globe van 2024. (Zeilen)