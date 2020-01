IJmuiden – In 2019 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 2.458 keer uitgevaren en werden 4.258 mensen gered of geholpen. Dat is iets minder dan vorig jaar, maar passend in het gemiddelde van de laatste jaren. Opvallend is de stijging van het aantal acties ten behoeve van de binnenvaart en koopvaardij.

In 2019 telde de KNRM voor het eerst in haar historie meer dan 100.000 donateurs. Een mijlpaal waar de organisatie trots op is. KNRM