VMG Yachtbuilders viert in 2020 eerste lustrum met indrukwekkende terugblik en met ‘Bubbels & Boats’-feest op 25 april

Persbericht

Enkhuizen – Sinds 1 januari 2020 bestaat VMG Yachtbuilders vijf jaar onder deze naam. Er is heel veel gebeurd in die vijf jaar. We hebben prachtige projecten gedaan, we zijn enorm gegroeid qua ruimte en mensen en we zijn internationaal gegaan. Alle reden voor feest dus!

Onze inmiddels legendarische seizoensopening ‘Bubbels & Boats’ zal dit jaar in het teken staan van dit eerste lustrum en we hopen dat jullie komen om dit met ons te vieren. Zoals jullie van ons gewend zijn, zit het qua eten en drinken wel goed en er zal genoeg te doen zijn voor jong en oud, op en rond het water. Later volgt meer informatie, maar nu eerst: save the date! Zaterdag 25 april op onze werf in het centrum van Enkhuizen die we afgelopen jaar een volledige facelift hebben gegeven!

Medio 2014 gaf de toenmalig DGA Arne Zeeman aan zijn zakenpartner Govert Bolier aan dat hij het niet meer zag zitten, zijn functie wilde neerleggen en van z’n aandelen af wilde. Hij was moegestreden in een moeilijke markt in crisistijd en na de nodige tegenvallers, zoals de grote brand in 2012. Het bedrijf lag zo goed als stil.

Govert Bolier benaderde Tim van Daal met de vraag of deze het zag zitten om samen met hem het bedrijf weer nieuw leven in te blazen. Na rijp beraad besloot Tim hierop in te gaan.

De eerste klus was een refit van motorjacht ‘Misha’, van 20 meter. Het ontwerp is van Olivier van Meer, gebouwd door Combi Jachtbouw. Het jacht moest naar binnen voor groot onderhoud. Combi Jachtbouw had de klus binnengehaald, maar had VMG nodig voor de faciliteit en capaciteit. Hier begon de samenwerking met Combi, die over de jaren verder zou intensiveren.

Het bedrijf wat ruim 30 jaar onder de naam Zeeman Jachtbouw had geopereerd, wordt omgedoopt in VMG Yachtbuilders bv. De naam moest neutraler en internationaler zijn en bovendien een kapstok voor verschillende merken. Eigen merken, merken onder licentie en merken van klanten die allemaal onder de paraplu van VMG Yachtbuilders moesten kunnen worden gebouwd.

Februari 2015 – Puffin® licentie

VMG Yachtbuilders vergaart de exclusieve licentie voor het verkopen en bouwen van Puffin® jachten. Dit beroemde merk, waarvan er zo’n 60 in verschillende maten gebouwd waren, had de nodige jaren te weinig aandacht gehad. Wij namen ons vast voor dat nieuw leven in te blazen.

Zomer 2015 – vakantiehuizen

Nadat de laatste klussen uit de Zeeman-periode waren afgerond in het voorjaar, was het echt leeg in de hallen. We moesten iets doen. In de zomer van 2015 hebben we toen in samenwerking met een bouwbedrijf prefab vakantiehuizen gefabriceerd.

Oktober 2015 – Whitbread racer ‘Flyer’

Oktober 2015 – Whitbread racer 'Flyer'

Het legendarische Whitbread-around-the-World racejacht van Connie van Rietschoten, de 'Flyer' kwam binnen bij VMG voor groot onderhoud. Dit was uiteraard een grote eer!