Havenmeester Rotterdam: “Er moet wat gebeuren tegen ongelukken in de pleziervaart”

Rotterdam – De havenmeester in Rotterdam wil extra maatregelen om de veiligheid in de pleziervaart te verbeteren. Bij drie van de vier ernstige ongevallen was vorig jaar een bootje met passagiers betrokken, evenals bij tien procent van alle ongevallen. Dat aantal is onevenredig hoog in de nautische jaarcijfers van Havenbedrijf Rotterdam.

In 2019 waren er 113 ongelukken in de Rotterdamse haven. Bij driekwart van de zware ongevallen waren schepen uit de pleziervaart betrokken. In augustus van dit jaar kwam iemand om het leven na een botsing tussen een sloep met toeristen en snelle rubberboot. (Rijnmond)