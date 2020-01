HISWA-RECRON begint eigen keurmerk voor jachtservicebedrijven: HISWA Certified Yacht Service

PERSBERICHT

Leusden – HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, lanceert een keurmerk voor reparatie en onderhoud aan boten: HISWA Certified Yacht Service. Met deze certificatie tonen aangesloten jachtservicebedrijven aan dat zij werken met eenduidige controlelijsten bij het doen van reparaties en onderhoud aan plezierjachten.

Het doel van dit systeem is het voor watersporters inzichtelijk maken dat bij HISWA-RECRON aangesloten jachtservicebedrijven werken volgens vastgestelde protocollen. Zo is de werkwijze duidelijk en weten klanten precies wat ze kunnen verwachten als een HISWA-gecertificeerd jachtservicebedrijf werkzaamheden aan de boot uitvoert.

Ronald van Enkhuizen van Gebroeders van Enkhuizen, een HISWA-gecertificeerd jachtservicebedrijf: “Klanten vragen om meer zekerheden. In het certificatieprotocol is afgesproken met vastgestelde controlelijsten te werken. Zo leggen we een uitstekende basis voor het bieden van kwaliteit. Ook hebben we met elkaar afspraken gemaakt over het opleidingsniveau van de medewerkers en is er een programma voor permanente educatie. Op deze manier zorgen we ervoor dat de vakkennis van iedereen up to date is. Daarnaast worden de HISWA Algemene Voorwaarden en reglementen toegepast zodat watersporters een maximum aan zekerheden krijgen.”

Overzicht bedrijven

De volgende bedrijven zijn per 15 januari 2020 HISWA-gecertificeerde jachtservicebedrijven:

Altena Yachting in Geertruidenberg

Aquanaut Yachting in Sneek

Delta Yacht in Colijnsplaat

Mariteam Shipyard in Sint-Annaland

Medemblik Yacht Service in Medemblik

Jachtbouw Gebroeders Van Enkhuizen in Makkum

Jachtwerf De Boarnstream in Irnsum

Jachtwerf Rexwinkel in Numansdorp

Jachtwerf Schaap Shipcare in Lelystad

Meer informatie www.hiswarecron.nl