Kaartverkoop en opgave acts voor Bolswards ‘Tsjillen in de sloep 2020’ gestart

BOLSWARD – Op 29 mei, de vrijdagavond van het Pinksterweekend, vindt de vierde editie plaats van Tsjillen in de sloep. Tsjillen in de sloep is een kleurrijke tocht door de grachten van Bolsward georganiseerd door Tsjillen in Bolsward. Deelnemers op het water en wandelend publiek worden getrakteerd op cultureel talent op de wal. Er kunnen maximaal tweehonderd boten meevaren. Men dient er rekening mee te houden dat de bruggen laag zijn, de laagste brug is 120 centimeter. (Bolswards Nieuwsblad, www.tsjilleninbolsward.nl)