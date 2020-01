Technische Universiteit Delft wint zeilrace met ontwerp van snelst zeilend modelvrachtschip

Wageningen – Team 2 ‘Fat Lady’ van Technische Universiteit Delft, heeft het snelst zeilende modelvrachtschip van Nederland ontworpen en gebouwd. Het team won op 17 januari de zeilrace van twaalf strijdende studententeams van Technische Universiteit Delft (TU Delft) en Rotterdam Mainport Institute (RMI). De race vond plaats in het Ondiepwaterbassin van onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen. Dit meldt MARIN Maritiem Research Instituut Nederland.

Tijdcorrectie

Deze editie konden de schepen een lading meenemen. Voor de lading werd een tijdcorrectie toegepast. Meer lading leidde tot een gunstigere tijd. Het winnende team had goed begrepen dat de tijdcorrectie in het voordeel was voor zware boten. Ze bouwden een gebalanceerd ontwerp met minimalisering van het nat oppervlak om de wrijving te verminderen. Ook pasten ze een kiel met doorstroomopening toe, die theoretisch met grote drifthoeken nog een goede dwarskracht levert. De wedstrijd is onderdeel van de minor ‘Zeiljachten’ bij TU Delft en RMI. (Nationale Onderwijsgids, www.marin.nl)