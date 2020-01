Brand watersportbedrijf Anja: van elke boot is wel iets verbrand en hond kwam om

Grou – Een loods van watersportbedrijf Anja in Grou brandde twee weken geleden af. Eigenaar Robin Dorenbosch is druk met alle schade. ,,Van iedere boot is wel iets weg.’’ Hoe de brand ontstond is volgens Dorenbosch nog niet bekend. ,,Er lag een kruiser in de loods, daarop heb ik vuur gezien. We vermoeden dus dat de brand daar is ontstaan.’’

Hij, zijn partner en een werknemer waren op 9 januari aan het eten, in Dorenbosch’ woning die in het pand zat, toen de brand uitbrak. Nu woont hij ergens anders in Grou, want van de woning is weinig meer over. ,,We hebben een tijdelijk huisje hier in Grou van familie.’’ (Leeuwarder Courant)