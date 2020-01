Belgen roeien in Atlantic Challenge de oceaan over

Antigua – De Gentse broers Damien en Bernard Van Durme zijn erin geslaagd om de Atlantische oceaan over te steken in een roeiboot. Vanmorgen zijn ze gearriveerd op het eiland Antigua, in de Caraïben. Dat ligt 5.000 km verwijderd van het vertrekpunt La Gomera (één van de Canarische Eilanden). De broers Van Durme deden dit niet zomaar, maar in het kader van de Atlantic Challenge.

De broers (29 en 27 jaar) waren samen met 35 andere boten vertrokken op 12 december en deden er dus goed 40 dagen over. Een andere Belg, Carl Plasschaert, probeert intussen hetzelfde. Hij heeft nog een week roeien voor de boeg. (De Standaard, www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com, www.vandurmebrothers.com, www.atlanticjourney.be)