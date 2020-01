Unieke zomer 2020 zeilvakantie langs de kusten van Denemarken en Zweden met schipper Ini Golbach op het kotterjacht Safier

Persbericht

Enkhuizen – Ini Golbach is sinds 1989 zelfstandig schipper en kapitein op grote zeilschepen. Sinds 2009 huurt zij zelf regelmatig schepen in en organiseert haar eigen reizen. In Nederland vaak naar de Wadden, maar ook regelmatig in het buitenland. Deze zomer vertrekt ze met het 25 meter lange kotterjacht Safier vanuit Göteborg aan de Zweedse westkust voor een 14-daagse zeilreis langs de mooie Zweedse en Deense kust. U kunt mee.

Ini: “Ik vind het leuk een team te vormen, zowel met het varen als met het samen leven aan boord. We koken, navigeren en hijsen de zeilen met zijn allen. Daarom neem ik op langere reizen minder mensen mee dan dat er plaats is, zodat er ruimte is aan dek en in de hutten.”

Vikingreis Göteborg-Aarhus 16-29 augustus 2020

14 daagse zeil-ontdekkingsreis met de Safier langs de westkust van Zweden en rond het noorden van Denemarken. Lange dagen, ruime vaartwateren, Zweedse scherenkust, Deense stranden en pittoreske stadjes, eilandjes in het Kattegat, zeilen en samen onderweg zijn. Er is veel te beleven en te genieten in en om het mooie Scandinavië.

Deze reis kost €2050,- p.p. (inclusief eten, haven-, dieselgeld en Garantiefonds) en er kunnen maximaal acht personen mee, terwijl er 12 kooien zijn, om meer ruimte en privacy te kunnen geven aan de deelnemers. Zowel Göteborg als Aarhus zijn goed te bereiken met trein en/of veerboot.

Ini Golbach Zeilvaartdiensten is aangesloten bij de garantieregeling VZR Garant.

Meer informatie www.zeilenmetini.nl.