Watersport op zijn retour? Niet in de haven van Drimmelen

Drimmelen (NB) – Er staat een straffe wind die de miezerregen voor zich uit jaagt en het ondanks de 10 graden deze januarimorgen waterkoud maakt. Boten schommelen heen en weer in het water, af en toe rijdt er een auto over het forse terrein dat Jachthaven Biesbosch beslaat.

Een groter contrast met de enorme bedrijvigheid die hier doorgaans tijdens een mooie zomerdag heerst, is bijna niet voor te stellen. Het havenkantoor met zijn felrode dak fungeert als baken voor iedere bezoeker en is van veraf al duidelijk zichtbaar. Manager Renate Ilmer zwaait de scepter over het team dat tijdens het recreatieseizoen, van 1 april tot en met 31 oktober, bestaat uit 18 medewerkers. (BN/deStem, www.jachthavenbiesbosch.nl)