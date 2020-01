Reuzentrimaran Gitana Edmond de Rothschild stapt alweer uit nieuwe 32/23 Ultim klasse en richt zich alleen nog op zeilrecord rond de wereld

Frankrijk – De winnaar van de onlangs gehouden Brest Atlantiques race, Gitana trekt zich terug uit de Classe Ultim 32/23. De reuzentrimaran Edmond de Rothschild met de duo-schippers Franck Cammas en Charles Caudrelier wil zich alleen nog richten op het absolute zeilrecord rond de wereld, de Jules Verne Trophy. Die is nog altijd in handen van Francis Joyon.

Onderliggende reden zou een gebrek aan eensgezinheid en gezamenlijke doelstellingen zijn binnen de nieuwe Ultim 32/23 klasse. Bovendien zouden verschillende idee├źn over de eenheidseisen van het ontwerp tot wrijving leiden. Het profiel van de ‘lengteribbe’ onder de midden drijver zou met name de ongelijkheid en eerlijkheid dwars zitten en tot discussies leiden. De ontwikkelingsfasen van de boten loopt Gitana nog te ver uit elkaar. (Nauticlink, Course au Large, www.gitana-team.com)