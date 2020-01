Hertzen Oost werkt aan een nieuwe trailerbare, gebruiksvriendelijke en snelle éénmanszeilboot: de Ultima

SNEEK – In de bedrijfsloods van Nautica Watersport in Sneek wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw type zeilboot. Initiatiefnemer is de met het zeilvirus besmette ondernemer Hertzen Oost. Met zijn Ultima heeft hij een makkelijk bedienbare, sportieve én snelle éénmansboot voor ogen. Het prototype nadert zijn voltooiing. Het trekken van de mallen voor de polyester romp is de volgende fase in het traject.

Een nieuwe zeilboot ontwikkelen. Het is een dingetje. ,,Zeg maar gerust een groot dingetje. Een lang, uitdagend proces waarin je steeds weer op nieuwe vraagstukken stuit”, ervaart Hertzen Oost als hij op het kantoor van zijn en echtgenote Jacqueline’s watersportbedrijf aan de Hendrik Bulthuisweg de tekeningen ontvouwt. (Sneeker Nieuwsblad, Ultima One Design op www.nauticawatersport.nl)