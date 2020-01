Veiling voor Australië van veertien plaatsen op SKS-vloot tijdens jubileumwedstrijd skûtsjesilen in juli

Leeuwarden – De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen wil met een speciale veilingactie steun bieden aan de hulpactie voor Australië. Wie bij een online veilingactie het meeste biedt, mag tijdens de jubileumwedstrijd van de SKS meezeilen op één van de veertien skûtsjes.

Geïnteresseerden kunnen bieden op ‘14 plaatsen verdeeld over 14 SKS skûtsjes in de jubileumwedstrijd van 4 juli 2020’, staat bij de veiling. ‘Je koopt een even unieke als bijzondere ervaring. Jij en je gasten worden als groep ontvangen bij de routebespreking en lopen vanaf dat moment mee met de bemanning. Na afloop is de groep van 14 te gast bij de feestelijke prijsuitreiking en de jubileum festiviteiten.’

Het is ongebruikelijk binnen de SKS om gasten mee te nemen tijdens officiële wedstrijden, maar de SKS maakt voor Australië graag een uitzondering. De veertien mensen, die deel uitmaken van één groep, maken de wedstrijd mee vanaf de routebespreking tot en met de prijsuitreiking. (heerenveensecourant.nl, fryslan4australie-veiling, SKS-skutsjesilen.nl)