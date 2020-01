Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club houdt zaterdag 14 maart 2020 ‘Open Dag’ in Leerdam

Persbericht

Leerdam – De Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC) houdt zaterdag 14 maart een open dag voor nieuwe leden en voor iedereen die interesse heeft in motorboot varen. Deze informatieve dag vindt plaats in het clubhuis van de KNMC in Leerdam.

De KNMC biedt o.a. toertochten aan waarbij motorbootvaarders samen nieuwe ervaringen opdoen zoals het ontdekken van onbekende vaargebieden als de zee of getijde water. Ook voor het vergroten van kennis over nautische thema’s als motoren, techniek en navigatie is de KNMC de vereniging waar ervaring wordt gedeeld en waar interessante workshops en lezingen nieuwe inzichten geven.

De KNMC is actief betrokken als gesprekspartner bij publieke overlegorganen die de veiligheid op het water, bescherming van de leefomgeving en wet- en regelgeving nastreven ten behoeve van alle watersporters. Onder andere is de KNMC convenant partner van “Varen doe je Samen” die ook aanwezig zullen zijn. Ook zal de VNM, het Verbond Nederlandse Motorbootsport zich presenteren tijdens de Open Dag.

Niet alleen op het water maar ook aan land zoeken KNMC leden elkaar op bij gezellige activiteiten zoals feestelijke diners en de drukbezochte regionale consulavonden.

Bij interesse in de vereniging, kan men zich op de site inschrijven voor de open dag.

Meer informatie www.knmc.nl