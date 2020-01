Boek ‘Varen in Duitsland’ voor motorbootvaarders is een nieuwe uitgave in de Watersport Praktijkreeks van Roskam Media en het tijdschrift ‘Motorboot’

PERSBERICHT

Ermelo – Vrijdag 7 februari, tijdens de eerste dag van Boot Holland 2020 te Leeuwarden, presenteert de uitgever van het tijdschrift ‘Motorboot’ Roskam Media in de serie Watersport Praktijkreeks het nieuwe boek ‘Varen in Duitsland’ geschreven door Henk Nooter.

In gesprekken met mede-motorbootvaarders bespeurt auteur Henk Nooter vaak de ambitie om naar het buitenland te varen, maar er is teveel onduidelijk. Henk: “Dit weerhoudt hen ervan om te gaan, en dat is jammer. Daarom heb ik dit boek gemaakt met antwoorden op vragen als: Wat kom ik tegen over de grens? Welke papieren moet ik daarvoor hebben? Moet ik een ʻvaarpatentʼ hebben? Hoeveel tijd heb ik nodig voor een tocht? Waar kan ik varen? Wat zijn belangrijke nautische begrippen in de taal van het land?

Verder staan er vaarroutes in. Deze beginnen vlak bij huis en zijn relatief kort en worden geleidelijk langer en voeren je steeds verder van huis. Zo kunnen de lezers, die het avontuur aan willen gaan, de stap zetten, vertrouwen op doen en steeds dieper Duitsland in varen.

Over de auteur

Henk Nooter zeilde al jaren door Friesland, op het IJsselmeer en de Wadden voor hij een motorboot kocht. Waren zij vroeger met heel het gezin op het water nu varen zijn vrouw Ria en hij met zʼn tweeën. In 2009 maakten zij de overstap naar een motorboot. Met een motorboot heb je nu eenmaal minder werk en meer comfort aan boord.

ISBN-nummer 978-90-830232-1-2, Prijs € 18,95, 48 paginaʼs ‘Wire-O’ gebonden, 240 mm x 200 mm. Ook online te bestellen via administratie@watersportpraktijkreeks.nl

Meer informatie www.motorboot.com